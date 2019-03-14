Программа ''Острый вопрос''. Десятый гость – Анатолий Гриценко | ч.1

Программа ''Острый вопрос''. Десятый гость – Анатолий Гриценко | ч.133.6тЧитать материал на украинском
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" – кандидат в президенты Украины, лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко.
Продолжение программы ''Острый вопрос''. Десятый гость – Анатолий Гриценко | ч.2
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Гостре Питання" на OBOZREVATEL.