Программа ''Острый вопрос''. Третий гость – Андрей Садовый | ч.1

Программа ''Острый вопрос''. Третий гость – Андрей Садовый | ч.1519Читать материал на украинском
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" – городской голова Львова Андрей Садовый.
Продолжение программы ''Острый вопрос''. Третий гость – Андрей Садовый | ч.2
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