"Гостре питання" - кожного понеділка та четверга

"Гостре питання" - кожного понеділка та четверга34 Читать материал на украинском
Кожного понеділка та четверга о 17:30 - сеанс запитань від народу до яскравих особистостей.
Саме глядачі телеканалу OBOZ TV і читачі сайту OBOZREVATEL у прямому ефірі можуть запитати все, що їх цікавить - у всіх, хто їм цікавий. Політики, топ-чиновники, зірки спорту, шоу-бізу та соцмереж - гості програми Гостре питання.Сьо
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає у ролі модератора і контролера, аби на кожне запитання пролунала відверта відповідь.
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