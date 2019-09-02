"Гостре питання" - кожного понеділка та четверга

Кожного понеділка та четверга о 17:30 - сеанс запитань від народу до яскравих особистостей.

Саме глядачі телеканалу OBOZ TV і читачі сайту OBOZREVATEL у прямому ефірі можуть запитати все, що їх цікавить - у всіх, хто їм цікавий. Політики, топ-чиновники, зірки спорту, шоу-бізу та соцмереж - гості програми Гостре питання.Сьо

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає у ролі модератора і контролера, аби на кожне запитання пролунала відверта відповідь.

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