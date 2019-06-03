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Гость программы проект Jonathan livingston (Masterskaya)

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Гости программы Бурчук Live презентовали свой новый альбом "Хто Я?" об одиночестве, пустоте и усталости, в который вошли пять песен, тематика которых выдержана в едином ключе и сводится к осмыслению пути взрослеющей личности. Здесь ощущение одиночества и внутреннего опустошения тесно переплетены с откровениями об избавлении от иллюзий относительно собственного "Я".

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