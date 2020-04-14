Городская власть направила в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирование

Видео 13:34, 14.04.2020 Обновлено: 13:40, 14.04.2020

В Киево-Печерской Лавре более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирус

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