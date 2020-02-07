Город должен быть для людей, а не для автомобилей: урбанист о пробках в Киеве

Проектировщик, урбанист Дмитрий Макогон в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Анны Нитченко.

Он прокомментировал новые рейтинги крупнейших пробок в городах мира. Согласно новым данным, Киев занимает третье место в Европе по количеству пробок, а Одесса седьмое.

"Обвинять в пробках нужно и действующую, и предыдущую власть, потому что действующая власть продолжает двигаться по плану развития города, который был написан 30 лет назад, он просто переписывается и не выполняется", - заявил Макогон.

Эксперт объяснил, в чем, по его мнению, заключается суть ошибок генерального плана развития города Киева.

"Неадекватность генплана города, прежде всего в том, что он не коррелирует с бюджетом. Чтобы его выполнить, нужно три бюджета Калифорнии на один год. В Европе развивается общественный транспорт, благодаря этому в городах люди используют или велосипед, или общественный транспорт. И общественный транспорт с точки зрения города, он не должен быть прибыльным. Город должен рассматривать ситуацию в комплексе. Комфортный транспорт увеличивает привлекательность и комфорт в городе. То есть сюда должно попадать больше инвестиций", - отметил эксперт.

Он также высказался по поводу велосипедных дорожек в столице Украины.

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