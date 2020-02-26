Гончарука на Тигипко: СМИ говорят о возможной замене премьера

Президент Украины Владимир Зеленский якобы рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьера.

Об этом со ссылкой на три анонимных источника в правительстве сообщил Kyiv Post. Издание отметило, что источники не были уполномочены говорить с прессой о возможном назначении, поскольку переговоры с украинским экс-вице-премьером все еще продолжались.

При этом не уточняется, были ли переговоры успешными. Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель не ответила на запрос журналистов. Также издание обратилось в пресс-службу компании Тигипко ТАС, но ответа не получило.

Напомним, Тигипко с 2002 по 2004 год был главой Нацбанка. В 2010 году он баллотировался на пост президента Украины. В 2010-2012 годах занимал должность вице-премьер-министра по социальной политике в правительстве Николая Азарова.

Как писал OBOZREVATEL, 25 февраля президент Владимир Зеленский из-за обострения ситуации со вспышкой коронавируса в мире назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

По данным журналистов, также будет назначен главный санитарный врач Украины. Этот статус, вероятно, получит Виктор Ляшко.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!