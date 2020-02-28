Главная Новости
28 февраля • обновлено в 19:07
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Гончарук пригрозил нечестным украинцам

65
Читать материал на украинском

Премьер-министр Алексей Гончарук объявил о борьбе с украинцами, которые отказываются честно платить налоги.

В коротком видео, которое глава Кабмина опубликовал на своем Telegram-канале, он предупредил, что таких "хитрецов" ждут серьёзные проблемы.

"Идея очень проста: украинское правительство, украинское государство должны защищать бизнес, который работает "в белую", по-честному.

Это означает, что те, кто нечестно платит налоги, должны встречать очень жесткое сопротивление со стороны государства. Каждого из таких хитрецов мы обнаружим и работать им точно будет не комфортно", – сказал Гончарук.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Бурчук LIVE
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости