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17 января • обновлено в 16:31
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Гончарук подал в отставку

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внести в парламент.

По закону же решение об отставке Кабмина принимает исключительно Верховная Рада.

Именно поэтому жест Гончарука стоит рассматривать как попытку сыграть на опережение и сохранить за собой кресло главы правительства. Ранее такую тактику с Зеленским использовал глава Офиса президента Андрей Богдан.

Какова ситуация в команде Зе, почему хочет уйти Гончарук и что будет дальше – в материале OBOZREVATEL.

Об этом глава правительства сообщил в пятницу, 17 января, на странице в Facebook. Премьер отметил, что написал заявление, чтобы "убрать любые сомнения об уважении к президенту" после скандала с записями разговоров якобы с руководством Национального банка и чиновниками Министерства финансов.

"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы исключить любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", – заявил Гончарук.

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