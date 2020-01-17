Гончарук подал в отставку: журналист прокомментировал серьезность намерений премьера

Блогер и журналист Кирилл Сазонов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку.

"Если собрать десять журналистов или десять экспертов и попросить их быстро без подготовки вспомнить, чем им запомнился премьер Гончарук, то кроме самоката никто ничего не вспомнит. Он был абсолютно никаким премьером, вот так же и сейчас он пишет очередные какие-то вещи, которые трудно воспринимать серьезно. Во-первых, какую программу президента он собирается выполнять? Я не видел ни одной программы президента. Конец эпохи жадности и конец эпохи бедности - это не программа, это лозунги. Во-вторых, премьера назначает и увольняет Верховная Рада, ведь у нас парламентско-президентская республика, а не президент. Поэтому мы пока видим пост в Фейсбуке, который не говорит абсолютно ни о чем", - заявил Сазонов.

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