Гончарук не уверен, что Аваков останется на своем посту

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не смог ответить на вопрос об "испытательном сроке" министра внутренних дел Арсена Авакова.

Останется ли Аваков на должности после него - должен решить парламент. Об этом Гончарук сказал в ответ на вопрос Радио Свобода.

"Это парламент должен решить. Посмотрим", – сообщил Гончарук.

А тем временем в Украине правоохранители закрыли 5300 игорных заведений и конфисковали около 4500 единиц оборудования примерно на 51 млн гривен.

Также полиция открыла 250 уголовных производств, рассказал на "Громадському" советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

Он пояснил, что бороться с игорными заведениями начали только после того, как президент Владимир Зеленский поручил правительству разобраться с ситуацией.

"До последнего времени в Украине действовало постановление правительства, которая позволяла заниматься лотерейной деятельностью. А после тех установок, которые поступили от президента, правительство отменило это постановление, и теперь нет никаких легальных оснований, чтобы заниматься такой деятельностью", – отметил он.

Мартыненко подчеркнул, что в Украине не осталось ни одного игорного заведения, который бы работал.

"Их уже нет. Все заведения закрыты. А если окажется, что где-то такое заведение работает, я просил бы сообщать в полицию, чтобы он перестал работать в тот самый момент", – отметил он.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!