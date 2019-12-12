Дубинский и коллеги причинили государству ущерб на 50 млн грн в день: народный депутат

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал иск против народного депутата Дубинского в НАБУ.

"Заявление приняли больше месяца назад, это было еще вначале ноября. А сейчас они уже проинформировали открытое уголовное производство. Речь идет о том, что в начале октября народные депутаты Дубинский и Юрченко внесли правку в абсолютно нейтральный закон о едином счете для уплаты налогов предпринимателями. Но внесли они туда правку о рынке табачных изделий. Этой правкой они перераспределили сотни миллионов гривен в пользу розничной продажи табачных изделий. С одной стороны, это абсолютно нерыночная история, но самое главное, что после этого произошла реакция производителей табачных изделий. Самый большой - British American Tobacco, это крупнейший частный налогоплательщик в Украине - 16 млрд грн за год. Они остановили производство в городе Прилуки. Это причинило государству убытки по 50 млн грн в день. Другие производители табачных изделий уменьшили свое производство. Напомню, что Украина экспортирует табачные изделия", - заявил Гончаренко.

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