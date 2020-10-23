ГОЛОС ЗА ПАРАЗИТА - выпуск спецпроекта журналистских расследований "МОЛНИЯ"

Олег Дейнека, Валерий Товмач Видео 21:10, 23.10.2020

ГОЛОС ЗА ПАРАЗИТА - выпуск спецпроекта журналистских расследований "МОЛНИЯ"

О скандальном признании кандидата в мэры города Мелитополь, запись аудиоразговора организаторов предвыборной "пирамиды" по подкупу голосов, фото и ФИО российских политтехнологов и анкетные данные нанятых ими граждан Украины с опытом работы на выборах в Российской Федерации представителями предвыборных штабов кандидатов в президенты РФ Владимира Путина и Владимира Жириновского, а также партии "Единая Россия", съемка организаторов и участников сепаратистского марша "Русская весна" 2014 года в Мелитополе.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Порошенко рассказал, как в 2014 году смог получить для Украины оружие с Запада

Перевод часов 2020: когда Украина перейдет на зимнее время

Отец погибшего под Зайцево разведчика подал иск против Зеленского

Арахамия заявил, что стадионы могут стать госпиталями для больных COVID-19

Ребенок звонил папе и маме, но они не отвечали: подробности смерти семьи медиков от коронавируса в Тараще