"Голос" в Раде: Клименко рассказала о планах партии

"Голос" в Раде: Клименко рассказала о планах партии86
В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV Юлия Клименко – глава партии "Голос" и экс-заместитель министра экономики – рассказала о планах своей политсилы, экономических инициативах и кадровых решениях.
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