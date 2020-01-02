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2 января • обновлено в 19:32
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Голландия исчезла с карты мира

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Нидерланды с 1 января 2020 года официально отказались от названия "Голландия", которое раньше обозначало государство.

Об этом сообщает радиостанция NOS. С этого дня вузы, местные власти, а также издания и частные компании должны использовать лишь "Нидерланды".

Таким образом правительство решило избавить страну от клише, связанного с проституцией и наркотиками. Власти хотят перераспределить туристический поток и снизить нагрузку на Амстердам, Харлем и Гаагу, которые не справляются с количеством туристов. На реформу названия Нидерланды потратят около 200 тыс. евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Республика Македония официально сменила свое название на Северную Македонию.

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