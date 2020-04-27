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27 апреля • обновлено в 22:43
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Годовщина шестого президента - падение продолжается. Итоги на карантине. День 42

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О выходе Украины из карантина и о том, когда что заработает мы расспросили у Владислава Криклия, Министра инфраструктуры Украины.

Виктор Евтушенко, председатель независимого профсоюза работников Белоцерковской станции экстренной медицинской помощи расскажет о том, что в Белой Церкви 70% медработников скорой помощи готовы уволиться из-за низких зарплат.

Новые исследования медиков. Высыпания на ногах может быть новым симптомом коронавируса. Расспросили об этом у Анны Горбань, детской врача.

В Харьковской области – антирекорд. За сутки подтверждено лабораторно 22 случая заболевания ковид-19. 11 заболевших – пациенты областной психиатрической больницы. Подробности расскажет АЛЕКСЕЙ Кучер ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХАРЬКОВСКОЙ ОДА.А в Херсони- бунт аграриев. Через коронавирус некому продавать овощи. Общаемся с Федором него, директором сельскохозяйственного рынка с. Великие Копани.

И об экономических последствиях карантина говорим с "слугой" Виталием Безгиным.

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