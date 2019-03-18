Годовщина аннексии Крыма: заседание совета ЕС Obozrevatel News в 10:00 от 18.03.2019

Годовщина аннексии Крыма: заседание Совета ЕС

Сегодня Совет Европейского Союза проведет заседание, посвященное пятой годовщине аннексии Крыма. Оно будет неформальным. Возглавит заседание глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Задержали бандитов

В Киеве задержали бандитов, ограбивших дом и убивших человека Винницкой области. Оперативники поймали двух преступников, третий скрывается от правосудия. Искали преступников сразу в пяти областях.

Мир отметил День святого Патрика

В Ирландии отметили День святого Патрика — покровителя христианства. Для этой страны — это национальный праздник. Правда его отмечают далеко за пределами изумрудного острова. В частности торжества состоялись в Лондоне. К празднику присоединилась и королевская семья.

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