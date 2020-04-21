Год Владимира Зеленского на посту Президента Украины. Итоги на карантинв. День 36

Видео 22:30, 21.04.2020

В водопроводе Парижа нашли # COVID-19

Есть ли повод беспокоиться жителям украинских городов мы поговорили с Владимиром Курпита - ексдиректором Центра общественного здоровья Минздрава Украины, инфекционистом.

дарил коронавирус и по рынку нефти. Фьючерсы марки WTI впервые в истории опустились в стоимости до $ 15 за баррель.

Или ожидать дальнейшего пике стоимости нефтепродуктов на АЗС Украины - мы расспросили у Геннадия Рябцева, эксперта по энергетическим вопросам

Как Украина будет развивать внешнеполитический постпандемичний курс и преодолевать кризис вместе с миром?

Что ждать от нормандского формата, или ослабит # Россия свою хватку в Украинскому вопросе.

Говорим с бывшим министром иностранных дел Украины Павел Климкин

Год Владимира Зеленского на посту Президента Украины анализируем вместе с Борислав Березой, народным депутатом Украины восьмого созыва

1 мая индексация пенсий - Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов

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