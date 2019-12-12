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12 декабря • обновлено в 08:09
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Соревнования по дельтапланеризму

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Для тех, кто занялся дельтапланеризмом всерьез, этот спорт может стать отличной возможностью для удовлетворения собственных амбиций и зарабатывания денег. Дело в том, что соревнования по нему проходят во всем мире, а российские спортсмены, прекрасно подготовленные благодаря обширным небесам родины, регулярно занимают призовые места.

Соревнования по дельтапланеризму

Соревнования по дельтапланеризму

Скриншот из видео

Соревнования по дельтапланеризму

Соревнования по дельтапланеризму

Скриншот из видео

Кроме того, услуги дельтапланеристов заказывают и неплохо оплачивают на многочисленных фестивалях и шоу под открытым небом, где спортсмены-акробаты демонстрируют трюки в воздухе, а специалисты рангом пониже катают желающих.

Отправляться в полет можно лишь при определенной погоде, причем, чем опытнее спортсмен, тем больше отклонений от погодной нормы он может себе позволить. В идеале, вылет должен производиться утром или вечером, при ясной погоде, отсутствии дождя, тумана, мороза или порывистого ветра.

Соревнования по дельтапланеризму

Соревнования по дельтапланеризму

Скриншот из видео

Соревнования по дельтапланеризму

Соревнования по дельтапланеризму

Скриншот из видео

Хотя холод или туман могут игнорироваться спортсменами в зависимости от качества экипировки и собственной термоустойчивости.

А вот порывистый ветер, сильный дождь или небо, по которому разбросаны кучевые облака с темным низом, может стать непреодолимым препятствием и превратить долгий и приятный полет в несколько минут ожесточенной борьбы со стихией.

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