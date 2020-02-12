Глава Минобороны заявил, что украинская армия мощнее, чем может показаться

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что ответственность за начало войны на Донбассе полностью лежит на главе России Владимире Путине.

Такое высказывание прозвучало во время интервью журналисту Сергею Иванову. Видео выложил сам чиновник на своей странице в Facebook

"Это фактически война, которая была развязана на Донбассе, которую развязало правительство России. То есть ответственность несет действующая российская власть", – подчеркнул он.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что ответственность несет именно Путин, Загороднюк сказал: "Это известно уже всем!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны заявил, что украинская сторона ведет переговоры о трех новых точках разведения войск на Донбассе.

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