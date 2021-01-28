Глава МИД о протестах в РФ: Украина поддерживает призывы к освобождению Навального - сюжет

Obozrevatel Видео 07:20, 28.01.2021 Обновлено: 07:21, 28.01.2021

В России в полсотни городов запланировали акции в поддержку политического деятеля Алексея Навального в воскресенье 31 января.

В российской столице сторонники политика планируют собраться на Лубянской площади, вблизи штаб-квартиры ФСБ. Митингующие требуют "не просто свободы для Навального, а свободы для всех". Ну а о том, как мир реагирует на задержание семьи российского оппозиционера - смотрите в сюжете.

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