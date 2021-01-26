Гиркин заявил, что к убийству "Моторолы" причастны "свои"

Дарья Дурова Видео 23:25, 26.01.2021 Обновлено: 23:30, 26.01.2021

Бывший так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) прокомментировал громкие убийства террористов в "республике".

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