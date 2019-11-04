Гиркин признал, что Россия убивает Донбасс

Гиркин признал, что Россия убивает Донбасс81 Читать материал на украинском
Россия оккупировала Донбасс, чтобы превратить его в сточную канаву и непригодный для жизни регион. С этой же целью она назначила им руководить откровенных уголовников, типа Дениса Пушилина.
В этом признался один из первых экс-главарей террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) в эфире пропагандистского канала "РОЙ-ТВ"
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