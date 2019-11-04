Главная Новости
4 ноября • обновлено в 14:01
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Гиркин признал, что Россия убивает Донбасс

81 Читать материал на украинском

Россия оккупировала Донбасс, чтобы превратить его в сточную канаву и непригодный для жизни регион. С этой же целью она назначила им руководить откровенных уголовников, типа Дениса Пушилина.

В этом признался один из первых экс-главарей террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) в эфире пропагандистского канала "РОЙ-ТВ"

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости