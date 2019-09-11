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12 сентября • обновлено в 00:05
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Гиркин намекнул на революцию в России

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Экс-главарь террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в России быстрыми темпами растет недовольство нынешней властью в лице Владимира Путина.

По его словам, такая тенденция наблюдается даже в глубинке страны-агрессора. О катастрофическом падении доверия к бессменному лидеру россиян Гиркин заявил в эфире пропагандистского канала "РОЙ-ТВ".

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