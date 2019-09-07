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8 сентября • обновлено в 12:54
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Геннадій Вітер – продюсер, музикант

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Це все його робоча стихія – шоу, вокал, телезйомки. Точно знає як отримувати від життя кайф.

Він проти колючих троянд, але за смачненький десерт. Хормейстер, який боїться скупчення людей, коли потрапляє на шопінг. На романтичному побаченні радить зачитати вірш коханій і потанцювати під дощем. Має любов, про яку нічого не розповідає. Але ми – розкриємо цю таємницю.

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Роздягніться - ви в ефірі
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