Генерал ВСУ не исключает версию атаки на украинский самолет в Иране

Военный эксперт Игорь Романенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, что могло стать причиной аварии украинского самолета в Иране.

"Во-первых, я хочу выразить соболезнования всем семьям, которые причастны к этому, потому что это трагедия и не только украинская. Действительно, по тому, что известно, высота была небольшая, но до окончания расследования, до анализа черного ящика, который уже нашли, на мой взгляд, категоричные выводы делать не нужно. Здесь был взлет, что уже является опасностью, но высоту более 2 километров самолет набрал. Как доктор технических наук отмечу, что отметать версию, что техника дала сбой, нельзя. Самолет относительно новый, что снижает такую вероятность, однако она есть", - заявил Романко.

Он также отметил, что рассматривает эту катастрофу в контексте напряженного противостояния, которое происходит в Иране. Ведь накануне иранские силы применяли ракеты земля-земля против американского посольства.

"Поскольку идет наращивание этого конфликта, то может рассматриваться и версия с применением оружия против украинского самолета", - заявил Романенко.

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