Где можно безопасно купаться на Крещение: спикер ДСНС

Спикер ГосЧС в г. Киеве Светлана Водолага в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала, стоит ли украинцам купаться в проруби на Крещение и где лучше это делать.

"Мы советуем купаться только в специально отведенных для этого местах. В этом году нам будет достаточно сложно следить, потому что мы понимаем, что когда сильные морозы и когда есть проруби, то нам следить проще, а когда такая погода, люди будут купаться где угодно, и нам очень трудно будет следить за безопасностью. Конечно, будут дежурить спасатели, представители медицинской службы, техника. Мы предусмотрели 16 специально отведенных мест для купания в Киеве", - заявила Водолага.

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