ГБР утратило доверие политических сил: народный депутат

Народный депутат от партии "ГОЛОС" Андрей Осадчук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего "Итогов" Вадима Колодийчука.

Осадчук прокомментировал скандалы вокруг ГБР в Украине.

"Мы не голосовали за то, чтобы помочь президенту уволить господина Трубу. Мы голосовали за то, чтобы изменить законорпроект про ГБР. А все это уже закончилось увольнением господина Трубы. То есть беда ГБР в том, что с первого раза организация не заработала должным образом и именно поэтому она потеряла доверие большинства политических сил", - заявил Осадчук.

Он отметил, что с момента вступления в силу нового закона прошло уже достаточно много времени.

"Госпожа Венедиктова была третьим номером в списках партии "Слуга народа". А глава ГБР должен быть беспартийным. Также странно выглядит конкурсы, которые якобы проводились на заместителей. Фамилии людей, которых в итоге назначили, еще до назначения уже были известны и распространялись в СМИ. Кроме того, один из назначенных бывший адвокат Януковича. И этот человек должен сейчас расследовать преступления против Майдана", - заявил Осадчук.

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