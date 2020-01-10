"Газпром" перекрестился и вышел сухим из воды: транзит российского газа

Эксперт по энергетическим вопросам Иван Надеин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о том, что транзит российского газа через украинскую ГТС выходит на запланированные объемы.

"Договоренность, которой Украина достигла с "Газпромом" - это компромиссный вариант. И, как при достижении любого компромисса, каждая сторона что-то теряет. Но есть надежда, что это гарантированный объем, и он может быть больше. Украина - это самый дешевый, кратчайший и безопасный транзит для России", - заявил Надеин.

Он также отметил, что Газпром в данном случае почти ничего не потерял.

"Газпром" перекрестился и вышел "сухим из воды". Потому что если рассматривать ситуацию с исками европейских компаний, которые были в прошлом году, то "Газпром" проиграл их по полной программе с максимальными санкциями и максимальными потерями, и здесь была также возможность для "Газпрома" получить полную капитуляцию, поскольку, если бы не было транзита, то он бы потерял около 20 млрд долларов исключительно на штрафных санкциях по контрактным обязательствам. Тогда и Украина теряла бы, но в перспективе в стратегии мы бы получили гораздо больше", - заявил Надеин.

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