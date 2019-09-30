Гарри Поттер и Губка Боб – это один и тот же человек: как происходит дублирование фильмов на украинский язык

Гарри Поттер и Губка Боб – это один и тот же человек: как происходит дублирование фильмов на украинский язык310 Читать материал на украинском
Актер, режиссер дубляжа Павел Скороходько рассказал о "секретах" дублирования зарубежных фильмов на украинский язык и объяснил, почему украинский перевод анимационных фильмов часто становится предметом восхищения кинозрителей.
Он рассказал о том, как появляются "украинские" шутки в Голливудских фильмах, кто и как их утверждает, как распределяются роли между актерами и кому выпала честь (или судьба) быть украинским голосом Брэда Питта.
Актер рассказал, о каких ролях "по ту сторону экрана" он мечтает и есть ли у него шанс, после того, как он "отдал" свой голос Гарри Поттеру и Губке Бобу, получить приглашение в озвучивании Альфа, если в конечном итоге, будет решено возродить легендарный сериал телеэкранах.
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