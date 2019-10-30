Гараж с надкушенными яблоками: эксперт прокомментировал выступление Зеленского

Доктор социальной политики Зиновий Свереда в прямом эфире ObozTV прокомментировал выступление президента Украины на инвестиционном форумов в Мариуполе.

Он отметил, что символ Apple - это надкушенное яблоко, и если сравнивать Украину с гаражом или яблоком, то Украина, по словам Свереды - это скорее гараж, наполненный надкушенными яблоками, которые никто не ест.

"Это, как сказал Богдан Гаврилишин, что в Украине на каждый квадратний метр найдется по 2-3 талантливых украинца, но они себя мало реализовывают. Мы очень талантливая нация", - заявил Свереда.

Он отметил, что в контексте надкушенного яблока и нереализованного потенциала можно было бы вспомнить и одного из основателей компании Apple - украинца Стива Возняка, который вместе со Стивом Джобсом создал эту компанию, но не смог воспользоваться этим, чтобы стать богатым.

"Есть вопросы создания условий экономических, политических и социальных, чтобы создать систему для того, чтобы украинцы не выезжали из Украины, а могли реализовывать себя здесь", - заявил он.

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