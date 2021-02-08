В Чехии и Словакии выпал цветной снег

Таша Адамович Видео 19:47, 8.02.2021 Обновлено: 09:21, 9.02.2021

В Чехии и Словакии на выходных, 6 и 7 февраля, выпал цветной снег. Причиной необычного явления стал песок, принесенный мощным ветром из пустыни Сахара.

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