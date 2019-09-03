Фраза о том, что народ будет вносить законопроекты, ничего не значит: юрист

Руководитель проектов по вопросам конституционного права центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко прокомментировала инициативу о предоставлении народу прав на внесение законопроектов.

Эксперт заявила, что народ Украины не являлся ограниченным в вопросе внесения законопроектов, поскольку народные депутаты Украины являются представителями народа в законодательном органе власти Украины. И украинцы, по словам Кириченко, уже много лет имеют право избирать тех депутатов, которые, по их мнению, будут качественнее писать законопроекты. То есть, по словам эксперта, в Конституции Украины закреплено, что народ Украины делегирует или поручает функцию написания и принятия законопроектов народным депутатам Украины. Поэтому фраза о том, что право вносить законопроекты тепер получит народ Украины, по мнению Кириченко, ничего не значит.

Эксперт отметила, что ответы на вопросы, как народ Украины будет реализовывать задекламированное право на внесение законопроектов, в Конституции нет, поэтому Кириченко не видит угроз в возникновении огромного количества "спама" в виде некачественных или никому ненужных законопроектов. Нет четкого механизма, закрепленного на уровне Конституции, добавила она.

Проект по импичменту эксперт также назвала популизмом.

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