Форум в Давосе – это тусовка мультимиллионеров: экономист

Экономист Игорь Гарбарук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал международный форум в Давосе, на который отправилась украинская делегация.

"Первое, что хочу отметить, что в связи с форумом в Давосе все поняли, что в курсе валют есть странность, когда швейцарский франк стоит дороже чем тот же доллар. То есть, когда нам озвучивают, что проживание в эти несколько дней стоит 15 тысяч франков, то мы понимаем, что делегация, которая туда едет, они могут себе это позволить. С другой стороны - это тусовка. Это просто тусовка высшего сорта мультимиллионеров. Им тоже надо общаться, надо где-то тусоваться. Но важно подчеркнуть, что никаких важных, принципиальных решений во время таких мероприятий не происходит", - заявил Гарбарук.

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