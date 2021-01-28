ФОПы вышли на очередной митинг против кассовых аппаратов

Obozrevatel Видео 16:40, 28.01.2021 Обновлено: 16:43, 28.01.2021

В Киеве прошел митинг ФОПов, которые требовали принятия Верховной Радой Украины законопроектив № 3853-1(2) и 3993.

Данные документы, по их словам, направленны на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Предприниматели выступают против установки кассовых аппаратов и за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения, за прозрачные правила растаможивания товаров и налогообложения.

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