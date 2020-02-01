FOODOBOZ | Салат из слив с редиской и апельсиновой заправкой

Салат из слив с редиской и апельсиновой заправкой

Время приготовления – 35 мин.

Количество порций - 3

Ингредиенты:

Редис – 150 гр.

Сливы – 150 гр.

Апельсин – 1 шт.

Зелень петрушки – 200 гр.

Подсолнечное масло – 6 чайных ложек

Соль и перец по вкусу

Листья салата – для декора

Сливы разрезаем на 4 части Редис нарезаем тонкими кружочками Мелко рубим зелень петрушки

Готовим заправку

Натираем цедру одного апельсина К апельсиновой цедры выжимаем апельсиновый сок Добавляем рубленую зелень петрушки Солим и перчим по вкусу добавляем масло

Объединяем

Выкладываем на тарелку листья салата Добавляем сливы и редиску поливаем заправкой сбрызгиваем маслом По желанию посыпаем петрушкой

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