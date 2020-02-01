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1 февраля • обновлено в 07:50
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FOODOBOZ | Салат из слив с редиской и апельсиновой заправкой

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Салат из слив с редиской и апельсиновой заправкой

Время приготовления – 35 мин.

Количество порций - 3

Ингредиенты:

  1. Сливы разрезаем на 4 части

  2. Редис нарезаем тонкими кружочками

  3. Мелко рубим зелень петрушки

Готовим заправку

  1. Натираем цедру одного апельсина

  2. К апельсиновой цедры выжимаем апельсиновый сок

  3. Добавляем рубленую зелень петрушки

  4. Солим и перчим по вкусу

  5. добавляем масло

Объединяем

  1. Выкладываем на тарелку листья салата

  2. Добавляем сливы и редиску

  3. поливаем заправкой

  4. сбрызгиваем маслом

  5. По желанию посыпаем петрушкой

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FOOD OBOZ
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