FOODOBOZ | Салат из слив с редиской и апельсиновой заправкой
Салат из слив с редиской и апельсиновой заправкой
Время приготовления – 35 мин.
Количество порций - 3
Ингредиенты:
Редис – 150 гр.
Сливы – 150 гр.
Апельсин – 1 шт.
Зелень петрушки – 200 гр.
Подсолнечное масло – 6 чайных ложек
Соль и перец по вкусу
Листья салата – для декора
Сливы разрезаем на 4 части
Редис нарезаем тонкими кружочками
Мелко рубим зелень петрушки
Готовим заправку
Натираем цедру одного апельсина
К апельсиновой цедры выжимаем апельсиновый сок
Добавляем рубленую зелень петрушки
Солим и перчим по вкусу
добавляем масло
Объединяем
Выкладываем на тарелку листья салата
Добавляем сливы и редиску
поливаем заправкой
сбрызгиваем маслом
По желанию посыпаем петрушкой
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