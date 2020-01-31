FOODOBOZ | Салат с крабовыми палочками и авокадо
Салат с крабовыми палочками и авокадо
Время приготовления – 30 мин
Количество порций 3
ингредиенты:
Авокадо – 1 шт.
Крабовые палочки – 200 гр.
Консервированная кукуруза – 100 гр.
Яйца – 3 шт.
Рис – 100 гр.
Свежий огурец – 1 шт.
Авокадо нарезаем кубиками
Крабовые палочки нарезаем небольшими кусочками
измельчаем огурец
Отваренные и охлажденные яйца мелко нарезаем
С "соединяем все ингредиенты
Солим и перчим по вкусу
заправляем сметаной
тщательно перемешиваем
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