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31 января • обновлено в 07:28
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FOODOBOZ | Салат с крабовыми палочками и авокадо

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Салат с крабовыми палочками и авокадо

Время приготовления – 30 мин

Количество порций 3

ингредиенты:

  1. Авокадо нарезаем кубиками

  2. Крабовые палочки нарезаем небольшими кусочками

  3. измельчаем огурец

  4. Отваренные и охлажденные яйца мелко нарезаем

  5. С "соединяем все ингредиенты

  6. Солим и перчим по вкусу

  7. заправляем сметаной

  8. тщательно перемешиваем

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