FOODOBOZ | Салат с крабовыми палочками и фасолью
Салат с крабовыми палочками и фасолью
Время приготовления – 30 мин.
Количество порций – 3.
ингредиенты:
Консервированная фасоль – 1 банка
Крабовые палочки – 350 гр.
Яйца – 4 шт.
Сметана – 100 гр.
Зелень укропа – 1 пучок
Соль и перец по вкусу
Предварительно отваренные и охлажденные яйца мелко нарезаем или трем на терке
Нарезаем крабовые палочки небольшими кусочками
Мелко рубим зелень укропа
Соединяем все ингредиенты
Солим и перчим по вкусу
Заправляем сметаной
Тщательно смешиваем
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