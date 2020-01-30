FOODOBOZ | Салат с крабовыми палочками и фасолью

Салат с крабовыми палочками и фасолью

Время приготовления – 30 мин.

Количество порций – 3.

ингредиенты:

Консервированная фасоль – 1 банка

Крабовые палочки – 350 гр.

Яйца – 4 шт.

Сметана – 100 гр.

Зелень укропа – 1 пучок

Соль и перец по вкусу

Предварительно отваренные и охлажденные яйца мелко нарезаем или трем на терке Нарезаем крабовые палочки небольшими кусочками Мелко рубим зелень укропа Соединяем все ингредиенты Солим и перчим по вкусу Заправляем сметаной Тщательно смешиваем

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