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30 января • обновлено в 07:07
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FOODOBOZ | Салат с крабовыми палочками и фасолью

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Салат с крабовыми палочками и фасолью

Время приготовления – 30 мин.

Количество порций – 3.

ингредиенты:

  1. Предварительно отваренные и охлажденные яйца мелко нарезаем или трем на терке

  2. Нарезаем крабовые палочки небольшими кусочками

  3. Мелко рубим зелень укропа

  4. Соединяем все ингредиенты

  5. Солим и перчим по вкусу

  6. Заправляем сметаной

  7. Тщательно смешиваем

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Тема
FOOD OBOZ
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