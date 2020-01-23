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23 января • обновлено в 07:43
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FOODOBOZ | Тропічний салат з манго, ананасами та помідорами

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Тропический салат из манго, ананасами и помидорами

Время приготовления – 30 мин

Количество порций - 3

ингредиенты

  1. Ананас - 1/2 шт.

  2. Манго - 1 шт.

  3. листья салата

  4. Помидоры черри - 10 штук

  5. Грецкие орехи - треть стакана

  6. Оливковое масло – по вкусу

  • Ананас нарезаем кусочками средней величины

  • Манго режем тонкими слайсами

  • Выкладываем фрукты на гриль

  • Выкладываем фрукты на тарелку

  • Солим по вкусу

  • Сбрызгиваем оливковым маслом

  • лимонным соком

  • присыпаем орехами

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FOOD OBOZ
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