FOODOBOZ | Тропічний салат з манго, ананасами та помідорами
Тропический салат из манго, ананасами и помидорами
Время приготовления – 30 мин
Количество порций - 3
ингредиенты
Ананас - 1/2 шт.
Манго - 1 шт.
листья салата
Помидоры черри - 10 штук
Грецкие орехи - треть стакана
Оливковое масло – по вкусу
Ананас нарезаем кусочками средней величины
Манго режем тонкими слайсами
Выкладываем фрукты на гриль
Выкладываем фрукты на тарелку
Солим по вкусу
Сбрызгиваем оливковым маслом
лимонным соком
присыпаем орехами
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