FOODOBOZ | Тропічний салат з манго, ананасами та помідорами

Тропический салат из манго, ананасами и помидорами

Время приготовления – 30 мин

Количество порций - 3

ингредиенты

Ананас - 1/2 шт. Манго - 1 шт. листья салата Помидоры черри - 10 штук Грецкие орехи - треть стакана Оливковое масло – по вкусу

Ананас нарезаем кусочками средней величины

Манго режем тонкими слайсами

Выкладываем фрукты на гриль

Выкладываем фрукты на тарелку

Солим по вкусу

Сбрызгиваем оливковым маслом

лимонным соком

присыпаем орехами

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!