FOODOBOZ | Салат из арбуза и огурца

Салат из арбуза и огурца

Время приготовления – 10 минут

Количество порций - 4

Ингредииенты:

Свежий огурец - 3 шт. Арбуз – 200 гр. Сыр фета - 100 гр Свежая мята – несколько веточек Черный молотый перец – по вкусу оливковое масло

Арбуз нарезаем кубиками

Свежий огурец нарезаем тонкими кружочками

Мелко рубим лук (ингредиентов не использовалось !!!)

Фету нарезаем небольшими кубиками или измельчаем руками

Выкладываем на тарелку арбуз, огурцы

Посыпаем луком и сыром (ингредиентов не использовалось !!!)

По желанию украшаем мятой

Поливаем оливковым маслом

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