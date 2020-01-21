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21 января • обновлено в 07:19
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FOODOBOZ | Салат из арбуза и огурца

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Салат из арбуза и огурца

Время приготовления – 10 минут

Количество порций - 4

Ингредииенты:

  1. Свежий огурец - 3 шт.

  2. Арбуз – 200 гр.

  3. Сыр фета - 100 гр

  4. Свежая мята – несколько веточек

  5. Черный молотый перец – по вкусу

  6. оливковое масло

  • Арбуз нарезаем кубиками

  • Свежий огурец нарезаем тонкими кружочками

  • Мелко рубим лук (ингредиентов не использовалось !!!)

  • Фету нарезаем небольшими кубиками или измельчаем руками

  • Выкладываем на тарелку арбуз, огурцы

  • Посыпаем луком и сыром (ингредиентов не использовалось !!!)

  • По желанию украшаем мятой

  • Поливаем оливковым маслом

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FOOD OBOZ
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