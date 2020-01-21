FOODOBOZ | Салат из арбуза и огурца
Салат из арбуза и огурца
Время приготовления – 10 минут
Количество порций - 4
Ингредииенты:
Свежий огурец - 3 шт.
Арбуз – 200 гр.
Сыр фета - 100 гр
Свежая мята – несколько веточек
Черный молотый перец – по вкусу
Арбуз нарезаем кубиками
Свежий огурец нарезаем тонкими кружочками
Мелко рубим лук (ингредиентов не использовалось !!!)
Фету нарезаем небольшими кубиками или измельчаем руками
Выкладываем на тарелку арбуз, огурцы
Посыпаем луком и сыром (ингредиентов не использовалось !!!)
По желанию украшаем мятой
Поливаем оливковым маслом
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