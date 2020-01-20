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20 января • обновлено в 08:08
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FOODOBOZ | Фруктовый микс салат

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Фруктовый микс салат

Время приготовления – 15 мин.

Количество порций - 3

ингредиенты:

  1. Яблоко - 2 шт.

  2. Большая груша - 1 шт.

  3. Белый виноград - 100 гр.

  4. Клюква – 20 – 30 гр.

  5. Мед - 2 ст.л.

  6. Лимонный сок - 2 ст.л.

  7. Корица – по вкусу

  8. Бадьян – по вкусу

  • Грушу и яблоки нарезаем небольшими кусочками

  • Смешиваем лимонный сок и мед

  • С "соединяем ингредиенты

  • поливаем заправкой

  • тщательно перемешиваем

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