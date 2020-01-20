FOODOBOZ | Фруктовый микс салат
Фруктовый микс салат
Время приготовления – 15 мин.
Количество порций - 3
ингредиенты:
Яблоко - 2 шт.
Большая груша - 1 шт.
Белый виноград - 100 гр.
Клюква – 20 – 30 гр.
Мед - 2 ст.л.
Лимонный сок - 2 ст.л.
Корица – по вкусу
Бадьян – по вкусу
Грушу и яблоки нарезаем небольшими кусочками
Смешиваем лимонный сок и мед
С "соединяем ингредиенты
поливаем заправкой
тщательно перемешиваем
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы