FOODOBOZ | Фруктовый микс салат

Фруктовый микс салат

Время приготовления – 15 мин.

Количество порций - 3

ингредиенты:

Яблоко - 2 шт. Большая груша - 1 шт. Белый виноград - 100 гр. Клюква – 20 – 30 гр. Мед - 2 ст.л. Лимонный сок - 2 ст.л. Корица – по вкусу Бадьян – по вкусу

Грушу и яблоки нарезаем небольшими кусочками

Смешиваем лимонный сок и мед

С "соединяем ингредиенты

поливаем заправкой

тщательно перемешиваем

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