FOODOBOZ | Салат с грушей и шпинатом
Салат с грушей и шпинатом
Время приготовления – 20 мин.
Количество порций - 2
ингредиенты:
Свежий шпинат – 200гр.
Груши – 2 шт.
Миндаль – 40 г.
Козий сыр – 60 г.
Лимонный сок – 2 чайные ложки
Измельчаем миндаль любым удобным способом
Режем козий сыр на небольшие кусочки
Грушу нарезаем на тонкие ломтики
Листья шпината выкладываем на тарелку
Посыпаем миндалем и сыром
Сбрызгиваем лимонным соком
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