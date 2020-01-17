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17 января • обновлено в 07:22
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FOODOBOZ | Салат с грушей и шпинатом

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Салат с грушей и шпинатом

Время приготовления – 20 мин.

Количество порций - 2

ингредиенты:

  1. Свежий шпинат – 200гр.

  2. Груши – 2 шт.

  3. Миндаль – 40 г.

  4. Козий сыр – 60 г.

  5. Лимонный сок – 2 чайные ложки

  • Измельчаем миндаль любым удобным способом

  • Режем козий сыр на небольшие кусочки

  • Грушу нарезаем на тонкие ломтики

  • Листья шпината выкладываем на тарелку

  • Посыпаем миндалем и сыром

  • Сбрызгиваем лимонным соком

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FOOD OBOZ
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