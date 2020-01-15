FOODOBOZ | Салат с тыквой, виноградом и ветчиной
Салат с тыквой, виноградом и ветчиной
Время приготовления – 30 мин.
Количество порций - 3
ингредиенты
Мякоть тыквы – 350гр.
Виноград киш-миш – 150гр.
Ветчина – 150гр.
Грецкие орехи – 70гр.
Оливковое масло – 4 ст. ложки
Горчица – 1 чайная ложка
Яблочный уксус – 1 чайная ложка
зелень петрушки
Соль и перец по вкусу
Листья салата для декора
Ветчину нарезаем тонкой соломкой
Готовим заправку:
В чаше блендера соединяем оливковое масло, грецкие орехи, яблочный уксус, горчицу, зелень петрушки
В глубокую емкость выкладываем предварительно протушени и охлажденные кусочки тыквы
добавляем ветчину
виноград
Измельченные грецкие орехи
поливаем заправкой
тщательно перемешиваем
На большую тарелку выкладываем листья салата
выкладываем салат
Декорируем петрушкой
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