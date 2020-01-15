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15 января • обновлено в 07:47
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FOODOBOZ | Салат с тыквой, виноградом и ветчиной

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Салат с тыквой, виноградом и ветчиной

Время приготовления – 30 мин.

Количество порций - 3

ингредиенты

Ветчину нарезаем тонкой соломкой

Готовим заправку:

В чаше блендера соединяем оливковое масло, грецкие орехи, яблочный уксус, горчицу, зелень петрушки

  1. В глубокую емкость выкладываем предварительно протушени и охлажденные кусочки тыквы

  2. добавляем ветчину

  3. виноград

  4. Измельченные грецкие орехи

  5. поливаем заправкой

  6. тщательно перемешиваем

  7. На большую тарелку выкладываем листья салата

  8. выкладываем салат

  9. Декорируем петрушкой

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Тема
FOOD OBOZ
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