FOODOBOZ | Салат с тыквой, виноградом и ветчиной

Салат с тыквой, виноградом и ветчиной

Время приготовления – 30 мин.

Количество порций - 3

ингредиенты

Мякоть тыквы – 350гр.

Виноград киш-миш – 150гр.

Ветчина – 150гр.

Грецкие орехи – 70гр.

Оливковое масло – 4 ст. ложки

Горчица – 1 чайная ложка

Яблочный уксус – 1 чайная ложка

зелень петрушки

Соль и перец по вкусу

Листья салата для декора

Ветчину нарезаем тонкой соломкой

Готовим заправку:

В чаше блендера соединяем оливковое масло, грецкие орехи, яблочный уксус, горчицу, зелень петрушки

В глубокую емкость выкладываем предварительно протушени и охлажденные кусочки тыквы добавляем ветчину виноград Измельченные грецкие орехи поливаем заправкой тщательно перемешиваем На большую тарелку выкладываем листья салата выкладываем салат Декорируем петрушкой

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