FOODOBOZ | Тарталетки с сыром и авокадо
Время приготовления – 30 мин.
Количество порций – 16 тарталеток
ингредиенты:
Сыр – 200гр.
Авокадо – 1 шт.
Яйца – 4 шт.
Сметана – 3 ст.ложки
Помидоры черри для декора
зелень укропа
Сыр и авокадо разминаем вилкой.
Яйца натираем на мелкую терку.
Соединяем подготовленные ингредиенты.
Добавляем сметану.
Солим и перчим по вкусу.
Наполняем массой тарталетки.
Посыпаем зеленью.
Украшаем четвертинкой помидора черри.
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