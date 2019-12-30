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30 декабря • обновлено в 07:43
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FOODOBOZ | Тарталетки с сыром и авокадо

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Время приготовления – 30 мин.

Количество порций – 16 тарталеток

ингредиенты:

Сыр – 200гр.

Авокадо – 1 шт.

Яйца – 4 шт.

Сметана – 3 ст.ложки

Помидоры черри для декора

зелень укропа

Сыр и авокадо разминаем вилкой.

Яйца натираем на мелкую терку.

Соединяем подготовленные ингредиенты.

Добавляем сметану.

Солим и перчим по вкусу.

Наполняем массой тарталетки.

Посыпаем зеленью.

Украшаем четвертинкой помидора черри.

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Тема
FOOD OBOZ
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