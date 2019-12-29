FOODOBOZ | Спринг ролл из лаваша

Время приготовления – 20 мин.

Количество порций – одна

ингредиенты:

лаваш – 1 шт.

спелый авокадо – 1 шт.

свежий огурец – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

куриное филе – 200 гр.

сливочный сыр (филадельфия) – 100 гр.

листья салата – 2-3 шт.

соль, перец и специи – по вкусу

Свежий огурец нарезаем тонкой соломкой

Помидоры нарезаем соломкой

Авокадо разрезаем пополам

Ложкой удаляем кость

снимаем ширк

Нарезаем произвольными кусками

Предварительно отваренные или обжаренные куриное филе нарезаем небольшими кусочками

Лаваш смазываем сыром филадельфия

Выкладываем листья салата

Равномерно распределяем огурцы, помидоры и авокадо

Выкладываем филе курицы

Сворачиваем тугой ролл

При желании ролл разрезаем на порционные кусочки

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