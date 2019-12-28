FOODOBOZ | Лаваш з начинкою з тунця

Время приготовления – 20 мин

Количество порций – одна

ингредиенты:

Лаваш – 1 шт.

Консервированный тунец в масле – 1 банка

Обезжиренный йогурт (без сахара) – 1/3 стакана

Сладкая горчица – 1 чайная ложка

Измельченный хрен – 1 чайная ложка

Яйца – 2 шт.

Листья салата – 4 - 5 шт.

Свежий огурец – 1 шт.

Соль и перец – по вкусу

Предварительно отваренные и охлажденные яйца натираем на мелкую терку

Нарезаем соломкой свежий огурец

Смешиваем с хреном, горчицей, йогуртом

смазываем лаваш

Равномерно распределяем листья салата

Выкладываем консервированный тунец

Распределяем кусочки огурца

Сворачиваем лаваш, пытаемся свернуть максимально плотно

По желанию можно разрезать ролл на порционные кусочки

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