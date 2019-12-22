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22 декабря • обновлено в 08:07
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FOODOBOZ | Тарталетки с творогом и слабосоленой сёмгой

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Время приготовления: 30 мин. | Количество порций: 12

Предварительно отваренные и охлажденные яйца разрезаем пополам. Филе разрезаем на полоски средней толщины. Свежий сыр перетираем с лимонным соком и молотым черным перцем. Наполняем тарталетки творожной массой. Выкладываем рыбу. Украшаем зеленью и половинкой перепелиного яйца.

Ингредиенты:

Сыр - 150 г

Перепелиные яйца - 6 шт.

Слабосоленая красная рыба – 150 гр.

Лимонный сок - 1 ст. л.

Песочные тарталетки - 12 шт.

Молотый черный перец - по вкусу

Зелень – для декора

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FOOD OBOZ
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