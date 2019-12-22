FOODOBOZ | Тарталетки с творогом и слабосоленой сёмгой
Время приготовления: 30 мин. | Количество порций: 12
Предварительно отваренные и охлажденные яйца разрезаем пополам. Филе разрезаем на полоски средней толщины. Свежий сыр перетираем с лимонным соком и молотым черным перцем. Наполняем тарталетки творожной массой. Выкладываем рыбу. Украшаем зеленью и половинкой перепелиного яйца.
Ингредиенты:
Сыр - 150 г
Перепелиные яйца - 6 шт.
Слабосоленая красная рыба – 150 гр.
Лимонный сок - 1 ст. л.
Песочные тарталетки - 12 шт.
Молотый черный перец - по вкусу
Зелень – для декора
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