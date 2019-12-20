FOODOBOZ | Салат с говядиной и грибами

Предлагаем вам приготовить достаточно сытный и питательный салат с отварной говядиной и шампиньонами.

Он не сложен в приготовлении, поэтому всего за несколько минут вы создадите салат, который сможет украсить каждый праздничный стол. Для блюда нам понадобятся не только основные ингредиенты, то есть говядина и грибы, но также вареная морковь, сладкий болгарский перец, петрушка, соль и перец, майонез или сметана, а также хорошее настроение.

То есть всего несколько простых ингредиентов, буквально 15 минут вашего свободного времени, хорошее настроение и вуаля – вкусный салат готов к употреблению.

ингредиенты

Говядина - 130 г.

Морковь - 50 г.

Зелень - по вкусу

Шампиньоны - 30 г.

Болгарский перец - 50 г.

Майонез - 40 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

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