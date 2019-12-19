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19 декабря • обновлено в 11:39
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FOODOBOZ | Постный салат с грибами

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Довольно часто во время Великого поста чрезвычайно трудно найти рецепты по-настоящему достойных и вкусных блюд.

Многим кажется, что блюда, в которых отсутствует мясо, молоко или яйца априори не могут быть приятными на вкус и запах. Мы вам докажем обратное и предложим рецепт очень вкусного салата с грибами. Кроме шампиньонов для приготовления блюда нам еще понадобится картофель, зелень, горошек, а также соленые огурцы и заправка в виде постного майонеза. Блюдо получится сытным и питательным. Все ингредиенты прекрасно взаимодействуют между собой и дополняют друг друга. Такой салат можно приготовить буквально за полчаса, а приятные вкусовые ощущения и хорошее настроение от скуштованои блюда сохранятся надолго.

Ингредиенты

Шампиньоны - 300 г.

Картофель - 5 шт.

Соленые огурцы - 2 шт.

Консервированный зеленый горошек - 1/2 банки

Зелень - по вкусу

Постный майонез - по вкусу

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FOOD OBOZ
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