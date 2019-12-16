FOODOBOZ | Тарталетки с семгой
Закуска в тарталетках из семги – это вкусное блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола. Она вкусная, аппетитная и очень ароматная.
Приготовить такую закуску можно всего за 10 минут, поэтому для ее создания не нужны какие-то над способности или умения.
ингредиенты
Укроп - пучок Майонез - 120 г.
Плавленый сырок - 2 шт. Яйца - 3 шт.
Тарталетки - 20 шт. Копченая семга - 200 г.
Соль - по вкусу Перец черный молотый - по вкусу
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