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16 декабря • обновлено в 07:55
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FOODOBOZ | Тарталетки с семгой

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Закуска в тарталетках из семги – это вкусное блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола. Она вкусная, аппетитная и очень ароматная.

Приготовить такую закуску можно всего за 10 минут, поэтому для ее создания не нужны какие-то над способности или умения.

ингредиенты

Укроп - пучок Майонез - 120 г.

Плавленый сырок - 2 шт. Яйца - 3 шт.

Тарталетки - 20 шт. Копченая семга - 200 г.

Соль - по вкусу Перец черный молотый - по вкусу

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FOOD OBOZ
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